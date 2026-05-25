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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung mit anschließender Ingewahrsamnahme

Ludwigshafen - West (ots)

Am frühen Sonntagabend, den 24.05.2025, gegen 17:41 Uhr kam es in der Bayreuther Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 59-Jährigen aus Ludwigshafen. Ein 48-Jähriger Bekannter der Frau, trat ihr von hinten, unvermittelt mit dem beschuhten Fuß gegen den Rücken, wodurch sie zu Boden fiel und sich eine Schürfwunde am Knie zuzog. Da der 48-Jährige aus Ludwigshafen bereits zum wiederholten Male am selbigen Tag einen polizeilichen Einsatz ausgelöst hatte, wurde er durch die Polizei in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten abzuwenden.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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