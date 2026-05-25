Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von zwei Rollern mit anschließender Brandstiftung (Ludwigshafen) - Oppau

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 23.05.2026, 18:00 Uhr bis Sonntag, den 24.05.2026, 13:00 Uhr kam es im Nordring, sowie in der Rheinfeldstraße zum Diebstahl zweier Roller. Bei den Geschädigten handelt es sich um einen 56-Jährigen und einen 51-Jährigen aus Ludwigshafen. Später wurde durch eine unabhängige Zeugin gemeldet, dass ein abgebrannter Roller am Abelweiher stehen würde. Durch die Polizei konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem abgebrannten Roller, um den des 56-Jährigen Geschädigten handelt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000EUR.

Sollten sie Hinweise auf den Täter geben können, werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen (Tel.: 0621 963-24250; E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de).

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