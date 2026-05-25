PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in einen Personenkraftwagen (Ludwigshafen) - Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 23.05.2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, den 24.05.2026, 11:00 Uhr kam es in der Leuschnerstraße zu einem Einbruch in einen am Straßenrand geparkten Personenkraftwagen eines 50-Jährigen aus Ludwigshafen. Es wurde die Mittelkonsole des Fahrzeuges durchwühlt und zwei Wohnungsschlüssel, sowie eine Geldbörse entwendet. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang nicht. Es entstand ein Vermögensschaden in Höhe von 100EUR.

Sollten sie Hinweise auf den Täter geben können, werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen (Tel.: 0621 963-24250; E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de).

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 10:01

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (24.05.2025), gegen 20:30 Uhr, touchierte der Fahrer eines VW Golf beim Befahren der Wredestraße einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Die Insassen des Golf stiegen aus und sahen sich den verursachten Sachschaden von etwa 1.000EUR an. Anschließend entfernten sie sich mit ihrem Fahrzeug von der Örtlichkeit, ohne den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 08:50

    POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl zum Nachteil einer 88-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026, gegen 14:10 Uhr hielten bislang unbekannte Täter in der Paul-Egell-Straße in Speyer mit ihrem Fahrzeug auf Höhe der 88-Jährigen Fußgängerin an und wollten dieser eine Kette schenken. Nachdem die 88-Jährige das Geschenk zunächst ablehnte, stieg die Beifahrerin aus dem Fahrzeug und hielt die Kette an den Hals der Geschädigten. Anschließend stieg die bislang ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 08:49

    POL-PDLU: Speyer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 14:45, wurde in der Wormser Landstraße ein 28-Jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten zunächst falsche Personalien an, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der weiteren Kontrolle nahmen die Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen wahr. Dem 28-Jährigen wurde in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren