Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in einen Personenkraftwagen (Ludwigshafen) - Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 23.05.2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, den 24.05.2026, 11:00 Uhr kam es in der Leuschnerstraße zu einem Einbruch in einen am Straßenrand geparkten Personenkraftwagen eines 50-Jährigen aus Ludwigshafen. Es wurde die Mittelkonsole des Fahrzeuges durchwühlt und zwei Wohnungsschlüssel, sowie eine Geldbörse entwendet. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang nicht. Es entstand ein Vermögensschaden in Höhe von 100EUR.

Sollten sie Hinweise auf den Täter geben können, werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen (Tel.: 0621 963-24250; E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de).

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