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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 14:45, wurde in der Wormser Landstraße ein 28-Jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten zunächst falsche Personalien an, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der weiteren Kontrolle nahmen die Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen wahr. Dem 28-Jährigen wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, da er gegenüber den zuständigen Polizeibeamten falsche Personalien angab. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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