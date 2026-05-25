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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss verursacht

Mutterstadt (ots)

Am Montag, den 25.05.2026, kurz vor 4 Uhr kollidierte ein 16-jähriger Pkw-Führer im Bereich der Danziger Straße mit einem Gartenzaun. Dabei verkeilte sich der Pkw derart, dass der Fahrer das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen konnte und herausgeholfen werden musste. Eine Verletzung erlitt er dabei nicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem 16-Jährigen alkohol- und drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,27 Promille. Dem Fahrer wurde durch einen Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Den 16-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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