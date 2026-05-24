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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 39-Jähriger durch unbekannten Mann angegriffen

Ludwigshafen - West (ots)

Ein 39-Jähriger aus Ludwigshafen wurde am Samstag, den 23.05.2026 gegen 12:15 Uhr, durch einen bislang unbekannten Mann angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 39-Jährige war zuvor fußläufig in der Frankenthaler Straße unterwegs, wo sich die Tat auch ereignete. Der Geschädigte erlitt mehrere Hämatome im Gesicht und begab sich eigenständig zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt.

Der Täter sei 40-45 Jahre alt und circa 180cm groß. Er habe eine Glatze und trage einen Ziegenbart. Zudem habe er ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zur Tat und dem Täter werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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