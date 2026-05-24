Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kellerabteil - Fahrrad entwendet

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Am Samstagabend, den 23.05.2026, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Kellerabteil in der Blücherstraße in Ludwigshafen gemeldet. Das geschädigte Paar, eine 25-Jährige und ein 20-Jähriger aus Ludwigshafen, stellten den Aufbruch des Holzverschlags fest. Die Tat dürfte sich im Zeitraum von Freitag, den 22.05.2026 gegen 18:00 Uhr, bis Samstag, den 23.05.2026 gegen 19:30 Uhr, ereignet haben. Aus dem Keller wurden ein rotes Mountainbike sowie ein Kofferset im Gesamtwert von 700EUR entwendet.

Sollten sie im benannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Blücherstraße gemacht haben, so setzen sie sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung.

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