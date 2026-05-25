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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl zum Nachteil einer 88-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026, gegen 14:10 Uhr hielten bislang unbekannte Täter in der Paul-Egell-Straße in Speyer mit ihrem Fahrzeug auf Höhe der 88-Jährigen Fußgängerin an und wollten dieser eine Kette schenken. Nachdem die 88-Jährige das Geschenk zunächst ablehnte, stieg die Beifahrerin aus dem Fahrzeug und hielt die Kette an den Hals der Geschädigten. Anschließend stieg die bislang unbekannte Täterin wieder in das Fahrzeug. Die Täter verließen die Örtlichkeit in Richtung B39. Die 88-Jährige erblickte daraufhin die angebotene Kette auf dem Boden. Beim Aufheben fiel ihr das Fehlen ihrer eigenen Goldkette auf, welche sie am Hals trug. Nachdem Diebstahl suchte die 88-Jährige zunächst eine Freundin auf, von wo aus sie die Polizei verständigte.

Die Geschädigte beschrieb den Fahrer des Fahrzeugs als ein ca. 70-Jähriger Mann. Auf dem Beifahrersitz saß eine ca. 70-Jährige Frau und auf dem Rücksitz ein ca. 14-Jähriges Mädchen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunkelblauen Kleinwagen.

Die Polizei empfiehlt, durch entsprechenden räumlichen Abstand, Wertgegenstände, sowie Bargeld aus dem Zugriffsbereich Fremder fernzuhalten.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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