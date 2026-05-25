Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (24.05.2025), gegen 20:30 Uhr, touchierte der Fahrer eines VW Golf beim Befahren der Wredestraße einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Die Insassen des Golf stiegen aus und sahen sich den verursachten Sachschaden von etwa 1.000EUR an. Anschließend entfernten sie sich mit ihrem Fahrzeug von der Örtlichkeit, ohne den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen beobachteten das Geschehen und teilten der Polizeistreife das Kennzeichen des Golf mit. Durch die Zeugenangaben wurde ein 32-Jähriger als Unfallverursacher ermittelt. Er muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

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