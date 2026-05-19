Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwer verletzte Feldhasen nach Mäharbeiten - Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Frankenblick (ots)

Im Rahmen von Mäharbeiten auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Landkreis Sonneberg wurden am gestrigen Tag mindestens zwei junge Feldhasen so schwer verletzt, dass sie durch eingesetzte Polizeibeamte aus tierschutzrechtlichen Gründen von ihrem Leiden erlöst werden mussten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Tiere im Zuge der Mahd erfasst und schwerstverletzt aufgefunden. Gegen den verantwortlichen Landwirt wurden Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere während der Mähsaison Wildtiere wie Rehkitze, Bodenbrüter und junge Feldhasen besonders gefährdet sind. Jungtiere verharren bei Gefahr oftmals instinktiv regungslos im hohen Gras und sind für Maschinenführer häufig nur schwer erkennbar. Nach der geltenden Rechtslage obliegt es dem Bewirtschafter bzw. Maschinenführer, geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, um vermeidbares Tierleid zu verhindern.

Zu möglichen Schutzmaßnahmen zählen insbesondere das frühzeitige Absuchen von Flächen, Vergrämungsmaßnahmen, die Abstimmung mit Jagdausübungsberechtigten sowie der Einsatz moderner Technik, beispielsweise Drohnen mit Wärmebildkameras. Das Mähen ohne angemessene Schutzvorkehrungen kann unter Umständen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Gemäß § 17 des Tierschutzgesetzes kann das Töten oder erhebliche Verletzen von Wirbeltieren ohne vernünftigen Grund mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

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