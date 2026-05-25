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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und Marihuana

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026, gegen 14:00 Uhr kam es in der Seilerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Verkehrsteilnehmern. Hierbei übersah ein 28-Jähriger aus Ludwigshafen, eine von rechts anfahrende, vorfahrtsberechtigte 27-Jährige Autofahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme gab die Autofahrerin an, dass der Unfallverursacher ihr gegenüber geäußert hätte, Alkohol konsumiert zu haben. Diese Aussage bestätigte der 28-Jährige dann auch gegenüber der Polizei und fügte hinzu, dass er auch Marihuana konsumiert hätte. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Keiner der Beteiligten wurde durch den Verkehrsunfall verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000EUR.

Die Polizei weißt nochmals auf die Gefährlichkeit von Alkohol und Betäubungsmitteln im Straßenverkehr hin. Ordnungswidrigkeiten und Straftaten werden mit hohen Bußgeldern, Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen bestraft. Auch kann bei Zuwiderhandlungen die Fahrerlaubnis entzogen werden.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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