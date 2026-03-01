PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Taschendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Nachmittag des 28.02.2026 kam es in der Fußgängerzone zu einem Taschendiebstahl. Hier entwendeten unbekannte Täter den Geldbeutel der 81-jährigen Geschädigten aus deren Rucksack. Die Tat wurde durch die Geschädigte erst im Nachgang festgestellt, weshalb der genaue Tatort nicht bekannt ist.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

   Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor 
Taschendiebstählen zu schützen:
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Tasche oder Rucksack.
   - Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu 
     nahekommen wollen.
   - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig.
   - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone
     immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung 
     möglichst dicht am Körper.
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.
   - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen 
     Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, 
     sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
   - Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen 
     sie irgendwo auf. Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es 
     umgehend handeln:
   - Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den 
     Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten 
     Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die 
     Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in
     ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können.
   - Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann 
     zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens
     per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen.
   - Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie 
     unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Der 
     Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Sebastian Katzenberger

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

