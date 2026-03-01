Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Taschendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Nachmittag des 28.02.2026 kam es in der Fußgängerzone zu einem Taschendiebstahl. Hier entwendeten unbekannte Täter den Geldbeutel der 81-jährigen Geschädigten aus deren Rucksack. Die Tat wurde durch die Geschädigte erst im Nachgang festgestellt, weshalb der genaue Tatort nicht bekannt ist.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen: - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Tasche oder Rucksack. - Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu nahekommen wollen. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf. Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln: - Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können. - Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen. - Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Der Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell