Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: zündelnde Jugendliche

Frankenthal (ots)

Hiesige Dienststelle wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag den 25.05.2026 durch Zeugen auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam gemacht, welche auf dem Gelände der Erkenbert-Grundschule Pyrotechnik abbrennen würden. Die Feuerwehr wurde ebenfalls informiert. Im Nahbereich konnten die Beamten eine entsprechende Gruppe von drei 15-18jährigen festgestellt werden. Die Gruppe wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte entsprechende Pyrotechnik festgestellt werden. Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und der Verwendung von Pyrotechnik wurden eingeleitet.

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