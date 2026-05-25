POL-PDLU: zündelnde Jugendliche
Frankenthal (ots)
Hiesige Dienststelle wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag den 25.05.2026 durch Zeugen auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam gemacht, welche auf dem Gelände der Erkenbert-Grundschule Pyrotechnik abbrennen würden. Die Feuerwehr wurde ebenfalls informiert. Im Nahbereich konnten die Beamten eine entsprechende Gruppe von drei 15-18jährigen festgestellt werden. Die Gruppe wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte entsprechende Pyrotechnik festgestellt werden. Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und der Verwendung von Pyrotechnik wurden eingeleitet.
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