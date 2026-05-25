Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr Zutritt zu mehreren Kleingärten in der Kleingartenanlage in der Industriestraße in Frankenthal. Mehrere Gartenzäune und Gartenhütten wurden gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Unter anderem hatten es die Täter auf Gartenmaschinen abgesehen. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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