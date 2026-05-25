POL-PDLU: Diebstahl von landwirtschaftlichen Beregnungsanlagen
Frankenthal (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Gemarkung Heßheim in der Nähe der L 453 landwirtschaftliche Beregnerköpfe im Wert von ca. 2000 Euro.
Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.
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67227 Frankenthal
Tel.: 06233 313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
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