Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 25.05.2026, gegen 22.00 Uhr, beschädigte der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Opel Kombi beim Ausparken in der Wormser Straße, Höhe Hausnummer 91, auf dem Parkplatz des dortigen Schnellrestaurants eine hinter ihm geparkte graue Mercedes-Benz A-Klasse an der hinteren Stoßstange. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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