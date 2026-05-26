Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionist belästigt Frauen am Badesee - Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr belästigte ein unbekannter Mann zwei Frauen am FKK-Strand im Binsfeld. Die 28 und 30 Jahre alten Geschädigten befanden sich am Ufer des sogenannten "Gänsedrecksee", als sich der Unbekannte in einem orangefarbenen Paddelboot näherte. Kurz bevor er das Ufer erreichte, schaute er die Frauen aufdringlich an und manipulierte dabei an seinem Glied. Nachdem die Frauen ihn auf sein Fehlverhalten angesprochen hatten, entschuldigte er sich und fuhr davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Circa 50 Jahre alt - Zum Pferdeschwanz gebundene graue Haare - Auffallend stark gebräunte Haut ("Lederhaut") - Schlanke Statur - Mitteleuropäische Erscheinung

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden geben sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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