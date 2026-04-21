Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Holzhütte steht in Flammen_ Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung laufen

Ennepetal (ots)

Zu einem Vollbrand einer Holzhütte im Waldgebiet an der Scharpener Straße kam es am 20. April, gegen 11:25 Uhr. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand die Holzhütte bereits in Vollbrand und musste gelöscht werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass es keine Hinweise auf einen technischen Defekt gibt. Aus diesem Grund hat die Kriminalpolizei, die Ermittlungen wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

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