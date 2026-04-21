Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: E-Scooterfahrer angefahren und geflüchtet_ Jugendlicher wird verletzt

Ennepetal (ots)

Verletzt wurde ein 15-jähriger Schwelmer bei einem Verkehrsunfall am 20.04.2026, gegen 7:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Heilenbecker Straße/Kirchstraße. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 15-jährige bei einer grün zeigenden Ampel mit seinem E-Scooter die Fahrbahn. Ein PKW, der von der Heilenbecker Straße auf die Kirchstraße abbog übersah den Jugendlichen und fuhr ihn an. Der Schwelmer stürzte zu Boden und verletzte sich. Der Pkw hielt jedoch nicht an und entfernte sich von der Unfallstelle. Aufgrund der Kollision ist nicht auszuschließen, dass der Pkw eine Beschädigung im Frontbereich hat.

Das Verkehrskommissariat hat nun die umfangreichen Ermittlungen nach dem flüchtigen Fahrzeug aufgenommen. Wenn sie Hinweise zu diesem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100.

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