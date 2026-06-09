PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht in der Bachstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 - 4352-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (08.06.2026) zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Bachstraße Höhe der Kreuzung mit der Christophstraße in Gerlingen verübte. Der Unbekannte streifte beim Befahren der Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von rund 3.500 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 11:48

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Lagerhalle

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter begaben sich am Sonntag (07.06.2026) zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr widerrechtlich auf das Gelände einer Firma in der Carl-Benz-Straße in Ludwigsburg. Dort hebelten die Täter die Stahltür einer Lagerhalle auf, ehe sie mutmaßlich aufgrund der Auslösung einer Alarmanlage die Flucht ergriffen. Ob die Unbekannten etwas stahlen, ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 11:44

    POL-LB: Böblingen: VW von Fahrbahn abgekommen - eine schwer- und eine leichtverletzte Person

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich, weil sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, kam eine 19-jährige VW-Lenkerin am Montag (08.06.2026) gegen 20:45 Uhr mit ihrem VW auf der Flugfeld-Allee in Böblingen von der Fahrbahn ab. Die 19-Jährige war auf der Flugfeld-Allee in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee unterwegs. Auf Höhe eines Indoor-Freizeitparks verlor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren