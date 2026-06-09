Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht in der Bachstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 - 4352-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (08.06.2026) zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Bachstraße Höhe der Kreuzung mit der Christophstraße in Gerlingen verübte. Der Unbekannte streifte beim Befahren der Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von rund 3.500 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort.

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