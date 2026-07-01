Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Wohnung, angebliche Heizungskontrolle

Rheine (ots)

Am Dienstag (30.06.) hat sich ein unbekannter Mann Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße verschafft. Der Mann schellte gegen 11.15 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin. Der Unbekannte sagte der Frau, dass er die Heizung im Badezimmer überprüfen müsse.

Die Frau begleitete den Mann zunächst in das Badezimmer. Dann bat der Unbekannte die Frau, in einem anderen Raum den Heizungskörper aufzudrehen. Die Frau verließ das Bad und sah kurz darauf, wie der Mann in ihrem Schlafzimmer an einem Schrank hantierte.

Der Unbekannte verließ dann die Wohnung und die Seniorin bemerkte, dass ihr aus einer Geldkassette, die im Schrank lag, ein geringer dreistelliger Euro-Betrag fehlte.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Bitten Sie solche Personen grundsätzlich, sich auszuweisen. Wenn Sie unsicher sind, bitten Sie die unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal wieder zu kommen. Rufen Sie in der Zwischenzeit die angebliche Institution oder Behörde an, die der Unbekannte angeblich angehören soll oder ziehen Sie eine Vertrauensperson aus Ihrem persönlichen Umfeld zu Rate.

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