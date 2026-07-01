Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall, Motorrad und Fahrrad kollidieren

Greven (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in Reckenfeld am Dienstagmorgen (30.06.) gegen 06.50 Uhr auf der Robert-Bosch-Straße gekommen.

Ein 20-jähriger Grevener fuhr mit einem Krad auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung B 481. Etwa in Höhe des DHL-Paketzentrums fuhr ein 35-jähriger Radfahrer aus Emsdetten nach ersten Erkenntnissen auf die Robert-Bosch-Straße, um diese zu kreuzen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Krad und dem Fahrrad. Beide Fahrer stürzten und verletzten sich schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Robert-Bosch-Straße war im Unfallbereich für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 3.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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