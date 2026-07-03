POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Wohnhaus Schmuck und Geld gestohlen

Rheine (ots) - Am Dienstag (30.06.) hat sich ein unbekannter Mann Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße verschafft. Der Mann schellte gegen 11.15 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin. Der Unbekannte sagte der Frau, dass er die Heizung im Badezimmer überprüfen müsse. Die Frau begleitete den Mann zunächst in das Badezimmer. Dann bat der ...

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