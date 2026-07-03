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Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Wohnhaus Schmuck und Geld gestohlen

Westerkappeln (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (02.07.2026) zwischen 09.50 und 10.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Bathmener Straße eingestiegen. Die Täter brachen ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und nahmen Bargeld und Schmuck mit. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Einbruch. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/5 91 43 15.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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