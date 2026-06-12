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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gewaltsamer Einbruch in Einkaufszentrum in Jena-Burgau

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es in einem Einkaufszentrum in Jena-Burgau zu einem Einbruch. Kurz nach 03:00 Uhr wurde die Polizei durch eine ausgelöste Einbruchmeldeanlage alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mindestens zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Einkaufszentrum. Im weiteren Verlauf wurden unter anderem die Geschäfte eines Telekommunikationsanbieters sowie eines Elektronikmarktes angegriffen. Aus den Geschäften wurden u.a. eine bislang unbekannte Anzahl an Elektronikartikel entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte erheblich sein. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Streifenbesatzungen, eines Polizeihubschraubers und eines Diensthundes führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sicherte umfangreiche Spuren am Tatort. Zudem werden Videoaufnahmen ausgewertet. Die Höhe des Beuteschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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