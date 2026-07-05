Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall in Hopsten - 1 Person lebensgefährlich verletzt

Steinfurt (ots)

Am 05.07.2026 um 16:47 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Steinfurt Kenntnis von einem Verkehrsunfall. Dabei war der 43-jährige Fahrer eines Quads in Hopsten auf der Giegelstraße in Fahrtrichtung Schapener Straße unterwegs. Ein Ersthelfer fand den Mann schwerverletzt neben seinem Quad vor und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Der Hopstener wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Osnabrück gebracht. Die Giegelstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingesetzt, das Quad sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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