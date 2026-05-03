LPI-SHL: 5 x ohne Versicherung
Bad Salzungen (ots)
Am Samstag und Sonntag wurden im Bereich der PI Bad Salzungen insgesamt 5 Fahrer festgestellt, die an ihren E-Scootern kein Versicherungskennzeichen hatten. Gegen diese wurde jeweils eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.
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