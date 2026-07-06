Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Werkzeuge gestohlen, aus Firmenfahrzeug

Horstmar (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstag (02.07.), 17.00 Uhr und Freitag (03.07.) Zugang zu einem Firmenfahrzeug verschafft, das an der Bahnhofstraße nahe der Textilstraße abgestellt war.

Es wurden mehrere Werkzeuge gestohlen, darunter eine große Presse der Marke Viega, ein Stemmhammer, ein Akkuschrauber und eine Bohrmaschine der Marke Milwaukee. Der Wert des Diebsguts liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Wie die Täter in den Van von Nissan gelangten ist unklar.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, Telefon 02551/15-4115.

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