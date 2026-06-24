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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Sondereinsatz mit gezielten Verkehrskontrollen im Kreisgebiet (außer Lünen)

Kreis Unna (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna führte am Freitagvormittag (23.06.2026) bis zum frühen Nachmittag umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen sowie Verkehrskontrollen im gesamten Kreisgebiet durch. Insgesamt wurden dabei 319 Verkehrsverstöße festgestellt.

Im Stadtgebiet Unna wurden 29 Geschwindigkeitsverstöße sowie 12 weitere Ordnungswidrigkeiten (u. a. Gurtverstöße) registriert.

In Kamen auf der Wasserkurler Straße kam es zu 24 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zusätzlich wurden drei Verstöße wegen verbotener Handynutzung am Steuer geahndet.

In Schwerte (Labuissierestraße) stellten die Einsatzkräfte 12 Geschwindigkeitsverstöße, 2 Handyverstöße sowie drei weitere Ordnungswidrigkeiten fest.

Den Schwerpunkt der Kontrollen bildete Werne:

An der Hammer Straße wurden 184 Geschwindigkeitsverstöße, darunter ein Spitzenwert von 88 km/h bei erlaubten 50 km/h, festgestellt. Das stellt eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 35km/h dar. Zusätzlich kommen im Stadtgebiet Werne 42 weitere Geschwindigkeitsverstöße, 2 Handyverstöße sowie drei sonstige Maßnahmen hinzu.

Die Polizei kündigte an, auch künftig verstärkt Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchzuführen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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