POL-PPRP: Brand in einem Altenheim
Neustadt / Weinstraße (ots)
In den frühen Morgenstunden (09.05.2026) kam es zu einem Zimmerbrand in einem Altenheim in Neustadt/Weinstraße. Bei dem Brand wurden ein Bewohner und zwei Pflegekräfte verletzt. Zur Brandentstehung und dem wirtschaftlichen Schaden liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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