POL-PPRP: Brand in einem Altenheim

Speyer (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (08./09.05.2026), gegen 02:30 Uhr, brach in der Straße Am Rübsamenwühl in Speyer ein Brand in einer Gaststätte aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 300.000 Euro. Im Rahmen des Brandereignisses wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat zwecks Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Eichenlaub, PHK'in Telefon: 0621-963-0 ...

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