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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einem Altenheim

Neustadt / Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden (09.05.2026) kam es zu einem Zimmerbrand in einem Altenheim in Neustadt/Weinstraße. Bei dem Brand wurden ein Bewohner und zwei Pflegekräfte verletzt. Zur Brandentstehung und dem wirtschaftlichen Schaden liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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