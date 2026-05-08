Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bilanz zum länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag

Präsidialbereich (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat am Mittwoch, den 06. Mai 2026, am länderübergreifenden Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum teilgenommen. Bereits zum neunten Mal fand der länderübergreifende Kontrolltag, an welchem sich neben den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz auch die Bundespolizei und der Zoll beteiligten, statt.

Der thematische Schwerpunkt der Kontrollen im Polizeipräsidium Rheinpfalz lag auf der Verhinderung und Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum und der Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung.

Der Aktionstag umfasste Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Identitätsüberprüfungen im öffentlichen Raum, an bekannten Brennpunkten, im Personennahverkehr und auf Verkehrswegen. Insgesamt waren rund 100 Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz bei den Maßnahmen eingesetzt. Während des Kontrolltages wurden 241 Personen und 172 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 28 Haftbefehle vollstreckt und u.a. drei Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz erfasst.

Weitere Informationen zum länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag finden Sie unter https://s.rlp.de/JzOg7e4.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell