POL-PPRP: (Ludwigshafen am Rhein) - Zimmerbrand in Mehrparteienhaus

Winden/ Minderslachen (ots) - Am Donnerstag, dem 07.05.2026, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der L548 zwischen Winden und Minderslachen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen stießen zwei entgegenkommende Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Ein 62-jähriger Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 72-jähriger Fahrer wurde schwer ...

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