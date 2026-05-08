POL-PPRP: (Ludwigshafen am Rhein) - Zimmerbrand in Mehrparteienhaus
Ludwigshafen-Mundenheim (ots)
Am Freitag, den 08.05.2026, gegen 01:15 Uhr ereignete sich ein Zimmerbrand innerhalb einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Weinbietstraße in Ludwigshafen am Rhein. Im Rahmen des Brandereignisses wurde niemand verletzt; der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat zwecks Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.
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