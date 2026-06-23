Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten

Werne (ots)

Ein 21-Jähriger aus Werne befuhr am Montag (22.06.2026) gegen 20:10 Uhr mit seinem Pedelec die Lohstraße in Fahrtrichtung Münsterstraße in Werne und beabsichtigte hierbei den Fürstenhof zu queeren.

Mutmaßlich ungebremst fuhr er auf die Fahrbahn des Fürstenhofs ein. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Münster befuhr zeitgleich den Fürstenhof in Fahrtrichtung Butenlandwehr. Im Kreuzungsbereich Fürstenhof/Lohstraße versuchte er durch eine Vollbremsung noch eine Kollision mit dem Pedelecfahrer zu verhindern.

Aufgrund der zunächst nicht ausgeschlossenen Lebensgefahr des 21-Jährigen wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Eine Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr.

Bei dem 25-Jährigen, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, wurde aufgrund eines auf der Fahrbahn aufgefundenen Joints ein freiwilliger Speicheltest durchgeführt, welcher negativ verlief.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus bei dem 21-Jährigen aufgrund des aufgefundenen Joints angeordnet.

Der Joint wurde sichergestellt.

Der Pkw musste abgeschleppt werden, das Pedelec wurde an der Unfallörtlichkeit abgeholt.

Der Fürstenhof war im Bereich der Unfallörtlichkeit zur Unfallaufnahme bis Beendigung des Einsatzes um 23:30 Uhr vollständig gesperrt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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