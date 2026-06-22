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POL-UN: Kamen - Polizei sucht Eigentümer nach Diebstählen

POL-UN: Kamen - Polizei sucht Eigentümer nach Diebstählen
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Kamen (ots)

Im Rahmen einer Wohnungdruchsuchung am 30.04.2026 in Dortmund konnten verschiedene Schmuckgegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Diese stammen vermutlich aus einem Diebstahl in einem Seniroenzentrum in Kamen.

Eigentümer des Schmuckes sind bisher nicht bekannt und werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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