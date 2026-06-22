POL-UN: Kamen - Polizei sucht Eigentümer nach Diebstählen
Kamen (ots)
Im Rahmen einer Wohnungdruchsuchung am 30.04.2026 in Dortmund konnten verschiedene Schmuckgegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Diese stammen vermutlich aus einem Diebstahl in einem Seniroenzentrum in Kamen.
Eigentümer des Schmuckes sind bisher nicht bekannt und werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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