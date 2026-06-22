Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch

Schwerte (ots)

Am vergangenen Freitag (19.06.2026) kontrollierten Polizeibeamte der Wache Schwerte zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr den Verkehr innerhalb des Stadtgebietes.

Eine Kontrollstelle war an der Bergstraße. Dort konnte ein Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, der mit 47 km/h anstelle der erlaubten 30 km/h unterwegs war. Weitere neun Verkehrsteilnehmer bekamen wegen Überschreitung der Geschwindigkeit ebenfalls ein Verwarnungsgeld.

Am Rosenweg konnten die Polizeibeamten mehrere Verkehrsteilnehmende auf defekten Fahrrädern ausmachen, auch sie bekamen Verwarnungsgelder.

Eine dritte Kontrollstelle war an der Hörder Straße eingerichtet. Dort konnten die Polizeibeamten in Höhe des "Freischütz" 24 Fahrende ahnden, die in dortigem Bereich zu schnell unterwegs waren. Ein besonderes Vorkommnis dabei: eine Fahrzeugführerin missachtete die Anhaltezeichen der Beamten. Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief allerdings ohne Erfolg. Eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wurde gegen den Halter des Kfz gefertigt, da dieser mit gemessenen 73 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war.

An der Hastingsallee stellten die Beamten einen 11-Jährigen fest, welcher einen E-Scooter ohne Versicherungsschutz führte. Gegen ihn und den Halter wurden Strafanzeigen gefertigt.

Besonders positiv fiel an dem Kontrolltag auf, dass Anwohner und Passanten die Geschwindigkeitsüberwachung durch die Schwerter Polizeibeamten lobten. Aber auch einige Autofahrer bedankten sich mit Gesten bei den Beamten.

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