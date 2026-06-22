Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bezirksdienstbeamter zur Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt

Fröndenberg (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2026 findet die nächste Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Fröndenberg auf dem Wochenmarkt statt.

Polizeihauptkommissar Markus Droste ist vor Ort und für alle Besucherinnen und Besucher ansprechbar.

Bei Fragen, Wünschen und Anregungen kommen Sie also gerne zwischen 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr vorbei - all das lässt sich in einem persönlichen Gespräch am besten klären.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell