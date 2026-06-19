Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei führt Verkehrskontrollen zu Drogen- und Tuningdelikten durch

Schwerte (ots)

Polizeibeamte der Wache Schwerte haben zusammen mit dem Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna am Donnerstag (18.06.2026) im Bereich Schwerte Verkehrskontrollen zu Drogen- und Tuningdelikten durchgeführt.

Hierbei wurde im Bereich der Reichshofstraße/Amtsstraße in Schwerte-Westhofen ein 36-jähriger Gelsenkirchener kontrolliert, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Kokain) sein Fahrzeug führte. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Darüber hinaus wurde an der Schützenstraße ein Verkehrsteilnehmer beim Überfahren einer roten Ampel geahndet. An der Letmather Straße benutzte ein Pkw-Fahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon.

Im Rahmen der gezielten Verkehrsüberwachung bemerkten die Beamten auf der Hörder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, auf Höhe des dortigen Gartencenters einen schwarzen BMW, welcher mit hoher Geschwindigkeit an den Beamten vorbeifuhr. Anschließend wurden Anhaltsignale gegeben, um eine Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Diese wurden jedoch durch den Fahrzeugführer missachtet.

Daraufhin wurde durch die Beamten die Nachfahrt aufgenommen. Hierbei konnte ein Streifenwagen dem Fahrzeug unmittelbar folgen, der zweite Streifenwagen befand sich circa 100 Meter dahinter. Auf Höhe der Kreuzung Hörder Straße/ Talweg, versuchte sich der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug durch Flucht zu entziehen. Durch die Beamten konnte beobachtet werden, wie die beiden Insassen, eine Frau und ein Mann, einen Fahrertausch während der Fahrt durchführten. Hierbei kollidierte der Pkw beinahe mit einem geparkten Anhänger. Durch die Beamten konnte beobachtet werden, wie der männliche Fahrer den Platz mit seiner weiblichen Beifahrerin tauschte. Beim Versuch den Pkw anzuhalten touchierte der Wagen die geöffnete Tür des Streifenwagens, wodurch leichter Sachschaden entstand. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wies das Fahrzeug diverse technische Mängel auf. Es wurde eine Strafanzeige gegen den Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter gefertigt.

Insgesamt wurden zudem zwei Pkw aufgrund von erheblichen technischen Mängeln sichergestellt. Des Weiteren konnten zwei Kraftfahrzeugführer festgestellt werden, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug führten.

Die Polizei wird künftig weitere Verkehrskontrollen zur Bekämpfung von Drogen-, Alkohol- und Tuningdelikten durchführen.

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