POL-UN: Holzwickede - Schulklasse auf Spielplatz von unbekannter Frau angesprochen
Holzwickede (ots)
Am Mittwochmittag (17.06.2026) kam es gegen 12:20 Uhr, am Spielplatz im Emscherpark, an der Kirchstraße in Holzwickede, zu einem Vorfall, bei welchem Kinder einer Grundschulklasse von einer fremden Frau angesprochen wurden. Diese fragte die Kinder, ob diese mit ihr spielen wollen würden. Ebenfalls vor Ort befand sich die Lehrkraft der Grundschulklasse.
Der Lehrer bemerkte die unbekannte Frau und beabsichtigte, diese auf ihr Verhalten anzusprechen. Die Frau entfernte ich, bevor es zu einem Gespräch kam, von dem Spielplatz.
Die Personenbeschreibung lautet wie folgt:
- 175-180cm groß - schulterlanges braunes Haar - 50-60 Jahre alt - braune weite Leinenhose - braune Strickjacke - eher ungepflegtes Erscheinungsbild - sprach akzentfreies Hochdeutsch
Es ist zu keinen strafbaren Handlungen durch die Frau gekommen. Zeugen, die Angaben zu der Frau oder dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
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