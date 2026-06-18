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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - UNgefiltert auf dem Wochenmarkt

POL-UN: Kamen - UNgefiltert auf dem Wochenmarkt
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Kamen (ots)

Seit Ende 2023 findet in regelmäßigen Abständen über das Jahr verteilt "UNgefiltert" statt und Sie sind herzlich eingeladen!

Bei dieser Kampagne möchten wir als Kreispolizeibehörde Unna mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen regen Informationsaustausch kommen, was beispielsweise "Sicherheit im Alter" angeht. Wir möchten dabei informative und präventive Tipps zur Kriminalitätsbekämpfung an Sie weitergeben.

Dabei laden wir alle Besuchenden zu einer geselligen Runde Kaffee ein, bei der Sie Fragen unter anderem zu "Schockanrufen", zu "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen" oder auch Taschendiebstählen klären können. Bei einer leckeren Tasse Kaffee, Tee oder Cappuccino geht das am besten.

Kommen Sie gerne vorbei - am kommenden Dienstag, den 23.06.2026 von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Kamener Wochenmarkt.

Die Kreispolizeibehörde Unna und das CafeMobil freuen sich auf Sie!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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