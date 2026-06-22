Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede/Unna - Pkw entwendet

Holzwickede/Unna (ots)

Zwischen Donnerstag (18.06.2026), 21:30 Uhr und Freitag (19.06.2026), 04:15 Uhr wurde in Holzwickede ein Pkw entwendet, der an der Lichtendorfer Straße auf einem dortigen Parkplatz eines Wohnhauses geparkt war.

Es handelt sich um einen schwarzen Jeep Grand Cherokee mit dem amtlichen Kennzeichen UN-TD642.

Außerdem kam es in der Nacht in Unna-Königsborn zu einem Pkw-Diebstahl. Ein in einer Garagenzufahrt an der Dorotheenstraße geparkter grauer Mercedes Benz E 220 d wurde dort zwischen 22:00 Uhr und 11:00 Uhr entwendet. Der Pkw hat das amtliche Kennzeichen UN-MP1908.

Zeugenhinweise zu den Pkw-Diebstählen bitte an die Polizei Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell