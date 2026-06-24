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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Geschwindigkeitskontrolle auf Hammer Straße in Werne-Stockum

Werne (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Dienstag, 23.06.2026 eine Geschwindigkeitsmessung in Werne durchgeführt.

In der Zeit von 07:25 Uhr bis 15:15 Uhr wurde an der Hammer Straße in Werne-Stockum - in Höhe des dortigen Gersteinwerks - das Tempo von 3774 Fahrzeugen gemessen - bei dort erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft waren davon 306 Fahrzeuge zu schnell. 269 Verkehrsteilnehmende bekamen ein Verwarnungsgeld, weil sie zu schnell unterwegs waren, 37 Fahrer/innen bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Insgesamt gab es drei Fahrverbote.

Der an diesem Tag schnellste gemessene Pkw-Fahrer war mit 99 km/h unterwegs - nach Abzug der Toleranz bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 46 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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