Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Geschwindigkeitskontrolle auf Hammer Straße in Werne-Stockum

Werne (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Dienstag, 23.06.2026 eine Geschwindigkeitsmessung in Werne durchgeführt.

In der Zeit von 07:25 Uhr bis 15:15 Uhr wurde an der Hammer Straße in Werne-Stockum - in Höhe des dortigen Gersteinwerks - das Tempo von 3774 Fahrzeugen gemessen - bei dort erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft waren davon 306 Fahrzeuge zu schnell. 269 Verkehrsteilnehmende bekamen ein Verwarnungsgeld, weil sie zu schnell unterwegs waren, 37 Fahrer/innen bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Insgesamt gab es drei Fahrverbote.

Der an diesem Tag schnellste gemessene Pkw-Fahrer war mit 99 km/h unterwegs - nach Abzug der Toleranz bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 46 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell