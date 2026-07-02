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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260702-1-K Ermittlungen zu Cold Case wieder aufgenommen

Köln (ots)

Fahndungsplakate nach Mord vor 30 Jahren

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

30 Jahre nach dem ungeklärten Mord an Muhittin Güney rollt die EG Cold Cases den Fall neu auf und sucht mit Fahndungsplakaten nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Die neue Leiterin der EG Cold Cases, Kriminalhauptkommissarin Melanie Düppen, hat mit ihrem Team das damalige Spurenbild erneut ausgewertet und neue Ermittlungsansätze gewonnen. Durch die Veröffentlichung der Fahndungsplakate erhoffen sich die Ermittler nun darüberhinausgehende Hinweise aus der Bevölkerung.

Was damals geschah:

Spaziergänger entdeckten am frühen Morgen des 29. Mai 1996 die Leiche des 31-Jährigen in einem Waldweg an der Straße "Alter Deutzer Postweg" in Köln-Ostheim. Eine Obduktion ergab, dass der 31-Jährige zuvor mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper getötet worden war. Den Ermittlungen zufolge übergossen der oder die Täter die Leiche mit Benzin und setzten sie in Brand. In der Nähe fanden Polizisten den dunkelgrauen Mercedes des Mannes. Der Kölner war damals Betreiber des Kiosks "MUFTI's TREFF" in Rösrath und des Sonnenstudios "Miami Sun" in Köln-Vingst. Er soll auch Kontakte ins Kölner Umland gepflegt haben.

Bis heute sind die Hintergründe der Tat unklar. Der oder die Täter konnten bislang nicht identifiziert werden.

Das Team bittet um Hinweise und fragt:

   -	Wer hat in der Nacht zum 29. Mai 1996 verdächtige Beobachtungen 
im Bereich des "Alter Deutzer Postweg" gemacht? -	Wer hat 
Informationen, die der Polizei bislang nicht vorliegen, aber die 
Aufklärung von Bedeutung sein könnten?

Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Das Fahndungsplakat ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/208103 Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/ts/hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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