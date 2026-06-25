PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Daun (ots)

Auf der BAB1 aus Richtung Trier kommend in Fahrtrichtung Koblenz ereignete sich am Donnerstag den 25.06.2026, gegen 13:50 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem schwarzen VW die oben genannte Strecke. In einer Rechtskurve vor der Anschlussstelle Mehren wollte sie ein anderes Fahrzeug überholen. Während des Überholvorgangs kommt sie offensichtlich nach links von der Fahrbahn ab, touchiert leicht die Mittelschutzplanke und verliert hiernach die Kontrolle über ihren PKW. Im Anschluss quert ihr Fahrzeug zunächst beide Fahr- und den Standstreifen nach rechts und wurde hiernach in den Grünstreifen geschleudert. Dort überschlägt es sich und kommt auf dem Standstreifen, auf dem Dach liegend, zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wird durch den Verkehrsunfall verletzt und musste in ein Krankenhaus in der näheren Umgebung verbracht werden. Die Autobahn musste für eine Stunde voll gesperrt werden und der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Manderscheid abgeleitet.

Im Einsatz waren 2 Rettungswagen, 1 Notarzt, 1 Helikopter, die Feuerwehren der Gemeinden Manderscheid, Walscheid und Laufeld mit 9 Fahrzeugen und 22 Kräften, die PASt Schweich und als Ersthelfer die Bundespolizei, sowie die zentralen Verkehrsdienste Wittlich.

Es ist lobenswert zu erwähnen, dass einige Personen sofort angehalten und erste Hilfe geleistet haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiautobahnstation Schweich
Telefon: 06502 916750
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 09:58

    POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall

    Pluwigerhammer (ots) - Derzeit sind die L143 und L146 zwischen Pluwig und Hinzenburg und Schöndorf aufgrund eines Verkehrsunfalles voll gesperrt. Umleitungen werden derzeit durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierten ein LKW und ein Radfahrer aus noch ungeklärter Ursache. Die Unfallaufnahme, bei der auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier im Einsatz ist, dauert an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 08:15

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 27. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 27. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 29. Juni: Bitburg; B41, Birkenfeld; A60, Prüm; B410 Weinsheim-Brühlborn Dienstag, 30. Juni: A1, Schweich; B53, Traben-Trarbach; B41, Rötsweiler-Nockenthal; B52, Hermeskeil Mittwoch, 1. Juli: B41, Niederbrombach; Wittlich-Neuerburg; B49, Alf; L348, ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 11:52

    POL-PPTR: Arbeitsunfall bei Mäharbeiten

    Zendscheid (ots) - Am 23.06.2026, gegen 09:40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bitburg ein Unfall mit einem Traktor in der Ortslage Zendscheid gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es bei Mäharbeiten mit einem Traktor zu einem Arbeitsunfall bei welchem der 73-jährige Fahrer des Traktors schwerstverletzt wurde. Dieser wurde zur weiteren Versorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren