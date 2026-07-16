Polizei Düren

POL-DN: Große verbrannte Flächen nach Stoppelfeldbränden

Linnich / Nörvenich (ots)

Nach Flächenbränden auf abgeernteten Feldern am gestrigen Abend (15.07.2026) bleiben in Ederen und Poll große verkohlte Flächen zurück. Größere Sachschäden sind durch die Feuer glücklicherweise nicht entstanden.

Gegen 20:30 Uhr war in der Nähe der Aachener Straße in Linnich ein Stoppelfeld in Flammen aufgegangen. Auch auf dem Feld befindliche Strohreste brannten ab. Der Feuerwehr gelang es trotz der extrem trockenen Witterung den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Dennoch brannte eine Fläche von ca. 2,5 Hektar ab und hinterließ eine versengte Landschaft.

Kurze Zeit zuvor kam es nahe der K53 in Poll zu einem ähnlich gelagerten Einsatz. Gegen 18:35 Uhr war auch hier die Feuerwehr zu einem Feldbrand zwischen den Ortschaften Poll und Pingsheim entsandt worden. Auf einer Fläche von ca. 1.500 m² brannte die extrem trockene Vegetation eines abgeernteten Feldes sowie Strohreste und angrenzendes Buschwerk. Das Feuer beschädigte zudem einen Weidezaun.

Auch hier konnten größere Schäden durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Hinweise auf die Ursache der beiden Brände liegen im Moment nicht vor. Allerdings reicht in Anbetracht der seit Wochen anhaltenden, sommerlich trockenen Witterung bereits der kleinste Funke aus, um eine Katastrophe auszulösen.

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