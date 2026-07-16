PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Große verbrannte Flächen nach Stoppelfeldbränden

Linnich / Nörvenich (ots)

Nach Flächenbränden auf abgeernteten Feldern am gestrigen Abend (15.07.2026) bleiben in Ederen und Poll große verkohlte Flächen zurück. Größere Sachschäden sind durch die Feuer glücklicherweise nicht entstanden.

Gegen 20:30 Uhr war in der Nähe der Aachener Straße in Linnich ein Stoppelfeld in Flammen aufgegangen. Auch auf dem Feld befindliche Strohreste brannten ab. Der Feuerwehr gelang es trotz der extrem trockenen Witterung den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Dennoch brannte eine Fläche von ca. 2,5 Hektar ab und hinterließ eine versengte Landschaft.

Kurze Zeit zuvor kam es nahe der K53 in Poll zu einem ähnlich gelagerten Einsatz. Gegen 18:35 Uhr war auch hier die Feuerwehr zu einem Feldbrand zwischen den Ortschaften Poll und Pingsheim entsandt worden. Auf einer Fläche von ca. 1.500 m² brannte die extrem trockene Vegetation eines abgeernteten Feldes sowie Strohreste und angrenzendes Buschwerk. Das Feuer beschädigte zudem einen Weidezaun.

Auch hier konnten größere Schäden durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Hinweise auf die Ursache der beiden Brände liegen im Moment nicht vor. Allerdings reicht in Anbetracht der seit Wochen anhaltenden, sommerlich trockenen Witterung bereits der kleinste Funke aus, um eine Katastrophe auszulösen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 10:10

    POL-DN: Polizei nutzt Sommerferien für Einsatztrainings in Schulen

    Inden / Titz (ots) - Die Polizei Düren nutzt die unterrichtsfreie Zeit während der Sommerferien, um Einsatztrainings in Schulgebäuden durchzuführen. Die Übungen finden in den kommenden Wochen in der Goldsteinschule in Inden sowie in der Primus-Schule in Titz statt. Schulgebäude bieten mit ihren unterschiedlichen Raumgrößen, Fluren und Treppenhäusern ideale Voraussetzungen, um unterschiedlichste Einsatzlagen unter ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 10:10

    POL-DN: Eingebrochen und Laptops entwendet

    Düren (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Montagabend (13.07.2026) widerrechtlich Zutritt und entwenden elektronische Geräte aus einem Einfamilienhaus im Sonnenweg. Eine dreiviertel Stunde und ein gekipptes Fenster reichten aus, um den Bewohnern des Einfamilienhauses am Montag in den frühen Abendstunden eine unschöne Überraschung zu bereiten. Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr waren bislang ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 10:10

    POL-DN: Handy geraubt - Die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Am Dienstagabend (14.07.2026) raubten bislang unbekannte Täter einem 27-jährigen Mann aus Jülich unter Einsatz von Pfefferspray auf der Josef-Schregel-Straße sein Handy. Die Polizei sucht Zeugen. Wie erst im Nachgang bei einer Anzeigenerstattung auf der Wache Düren bekannt wurde, raubten zwei bislang unbekannte Täter dem Geschädigten gegen 18:00 Uhr auf der Josef-Schregel-Straße in Höhe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren