Polizei Düren

POL-DN: Kind bei Verkehrsunfall in Langerwehe schwer verletzt

Langerwehe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Herrengarten wurde am Mittwoch (15.07.2026) ein siebenjähriger Junge schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Mann aus Langerwehe gegen 17:10 Uhr die Straße Herrengarten, als ein siebenjähriger Junge aus Langerwehe plötzlich von der linken Straßenseite auf die Fahrbahn lief. Das Kind trat dabei unmittelbar hinter einem geparkten Pkw hervor und überquerte die Straße, sodass es für den Fahrzeugführer zuvor nicht erkennbar war.

Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Jungen. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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