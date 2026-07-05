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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg (Pfalz) - Betrunkener gefährdet Gegenverkehr auf der B47

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Samstag, den 04.07.2026, gegen 13:40 Uhr fiel ein 39-jähriger Fahrer eines blauen Audi durch dessen unsichere und gefährdende Fahrweise auf der B47 zwischen Dreisen und Eisenberg auf. Ein hinterherfahrender Verkehrsteilnehmer verständigte den Notruf und folgte dem Audi. Auf der B47 soll der Fahrer des Audi trotz Gegenverkehrs überholt und hierbei mindestens drei entgegenkommende Fahrzeuge zum Bremsen gezwungen haben.

Der Fahrer des Audi konnte schließlich in der Ortslage Eisenberg kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Neben der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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