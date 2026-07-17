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Polizei Düren

POL-DN: Versuchter schwerer Raub - Tatverdächtiger festgenommen

Düren (ots)

Am Donnerstagabend (17.07.2026) kam es gegen 22:30 Uhr auf der Gutenbergstraße zu einem versuchten schweren Raub. Dank der detaillierten Personenbeschreibung der Geschädigten konnte ein 18-jähriger Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz in Deutschland kurze Zeit später festgenommen werden.

Eine 21-jährige Frau aus Düren hielt sich nach eigenen Angaben am Eingang des Stadt-Centers auf und telefonierte, als sie von einem ihr unbekannten Mann auf Englisch mit den Worten "Do you speak English?" angesprochen wurde. Auf ihre Nachfrage, ob sie ihm helfen könne, zog der Mann unvermittelt ein Klappmesser und hielt es ihr entgegen.

Noch bevor der Tatverdächtige weitere Forderungen stellen oder es zu einem Körperkontakt kommen konnte, schrie die 21-Jährige laut um Hilfe. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung Kaiserplatz. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte den aufgrund der präzisen Personenbeschreibung identifizierten Tatverdächtigen wenig später am Kaiserplatz an und nahmen ihn vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem das mutmaßlich verwendete Klappmesser, einen Schlagring sowie ein Reizstoffsprühgerät und stellten diese sicher. Zunächst bestritt der 18-jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland, sich am Tatort aufgehalten zu haben. Nach dem Auffinden der Gegenstände räumte er die Tat jedoch ein. Er gab an, aus Geldnot gehandelt zu haben.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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