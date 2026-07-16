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Polizei Düren

POL-DN: Unter Drogeneinwirkung mit Pkw kollidiert

Jülich (ots)

Ein 34-jähriger Radfahrer verletzte sich schwer als er am gestrigen Abend (15.07.2026) auf der Straße Am Aachener Tor mit einem Pkw kollidierte. Es besteht der Verdacht, dass der junge Mann zur Unfallzeit unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Radfahrer aus Jülich gegen 17:10 Uhr den Gehweg der Straße Am Aachener Tor aus Richtung Große Rurstraße kommend. Unmittelbar vor parkenden Fahrzeugen wechselte er unvermittelt auf die Fahrbahn und kollidierte dort in der Engstelle mit dem entgegenkommenden Pkw einer 48-jährigen Frau aus Jülich. Durch die Kollision stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich schwer. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Verletzten im Rahmen der Unfallaufnahme deutliche Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführte Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Da der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, veranlassten die Beamten dort auch die Entnahme einer entsprechenden Blutprobe bei dem Unfallverursacher. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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