Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von vier Rädern an Autohaus in Lippstadt - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.06.2026) stellte eine Mitarbeiterin eines Autohauses an der Lipperoder Straße in Lippstadt den Diebstahl von vier Rädern an einem dort abgestellten Fahrzeug fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend, 24.06.2026, 19:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 25.06.2026, 07:00 Uhr, ein auf dem rückwärtigen Gelände abgestelltes Fahrzeug auf Pflastersteinen aufgebockt und alle vier Räder demontiert und entwendet.

Bei den Rädern handelt es sich um schwarze AMG-Vielspeichenfelgen mit Pirelli-Sommerreifen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Lipperoder Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

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