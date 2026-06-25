POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 29jähriger Frau aus Lippstadt

Welver (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Donnerstag (25. Juni) auf der Hammer Landstraße im Bereich Welver-Borgeln. Gegen 16.40 Uhr kollidierten aus noch ungeklärter Ursache ein BMW und ein Opel frontal miteinander. Dabei wurden beide Insassen des BMW, ein 60-Jähriger und sein 32-jähriger Beifahrer - beide aus Soest - lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Opel, ein 32-jähriger Mann ...

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