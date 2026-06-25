POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 29jähriger Frau aus Lippstadt
Lippstadt (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 29jährigen Frau aus Lippstadt-Benninghausen wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste wurde am Möhnesee angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Hilfe und bittet darum, dass veröffentlichte Foto nicht weiter zu verbreiten.(ko)
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