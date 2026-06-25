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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 29jähriger Frau aus Lippstadt-Benninghausen

Lippstadt (ots)

Seit dem 25.06.2025 wird in Lippstadt eine 29-jährige Frau vermisst. Die Frau ist möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation. Sie wurde zuletzt um 14:15 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der LWL Klinik in Lippstadt-Benninghausen gesehen. Die Vermisste ist ca 1,70 m groß, hat dunkelblonde kurze Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Frau eine dunkelgrünes T-Shirt und eine grüne Cargohose. Vermutlich führt sie einen Blindenstock mit sich. Auf Grund ihrer Sehbehinderung wirkt die Vermisste teilweise orientierungslos.

Die Polizei im Kreis Soest bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.(ko)

Hinweis: Das Bild ist nur für Fahndungszwecke zu nutzen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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